Malattie alle alte vie respiratorie | un aiuto da nuovo device e acido ialuronico

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – La faringite, meglio nota come ‘mal di gola’, è tra le patologie più frequenti dellevie, trattata in genere con pastiglie che si sciolgono in bocca e spray per la gola, e “solo successivamente con terapia antibiotica perché passate le 24-48 ore la manifestazione da virale si trasforma in batterica, con la presenza di febbre” afferma Calogero Grillo, ex direttore della clinica Otorinolaringoiatria dell’Università di Catania. Ma oltreterapie tradizionali, oggi tra i nuovi prodotti sul mercato “troviamo l’per le vie aeree superiori che viene aspirato dal paziente attraverso un, simile ad un fischietto, da alcuni mesi disponibile in farmacia, più efficace e rapido dell’aerosol”, spiega. “Si tratta di ...