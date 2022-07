LIVE Tour de France 2022, cronometro Copenhagen in DIRETTA: Lampaert si prende la prima maglia gialla e beffa Van Aert! Quarto Ganna (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 12.30 LA STARTLIST DELLA cronometro E A CHE ORA PARTE FILIPPO Ganna 19.14 Questa la classifica di tappa e, di conseguenza, la generale: 1 Lampaert Yves 15.17,76 0.00 51.778 2 VAN AERT Wout 15.22,31 0.04,55 51.523 3 POGA?AR Tadej 15.24,79 0.07,03 51.3854 Ganna Filippo 15.27,98 0.10,22 51.208 5 VAN DER POEL Mathieu 15.30,62 0.12,86 51.063 6 PEDERSEN Mads 15.32,45 0.14,69 50.963 7 VINGEGAARD Jonas 15.32,92 0.15,16 50.937 8 ROGLI? Primož 15.33,17 0.15,41 50.923 9 MOLLEMA Bauke 15.34,18 0.16,42 50.868 10 TEUNS Dylan 15.37,84 0.20,08 50.670 11 CORT Magnus 15.38,12 0.20,36 50.654 12 JUNGELS Bob 15.40,07 0.22,31 50.549 13 YATES Adam 15.40,60 0.22,84 ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 12.30 LA STARTLIST DELLAE A CHE ORA PARTE FILIPPO19.14 Questa la classifica di tappa e, di conseguenza, la generale: 1Yves 15.17,76 0.00 51.778 2 VAN AERT Wout 15.22,31 0.04,55 51.523 3 POGA?AR Tadej 15.24,79 0.07,03 51.3854Filippo 15.27,98 0.10,22 51.208 5 VAN DER POEL Mathieu 15.30,62 0.12,86 51.063 6 PEDERSEN Mads 15.32,45 0.14,69 50.963 7 VINGEGAARD Jonas 15.32,92 0.15,16 50.937 8 ROGLI? Primož 15.33,17 0.15,41 50.923 9 MOLLEMA Bauke 15.34,18 0.16,42 50.868 10 TEUNS Dylan 15.37,84 0.20,08 50.670 11 CORT Magnus 15.38,12 0.20,36 50.654 12 JUNGELS Bob 15.40,07 0.22,31 50.549 13 YATES Adam 15.40,60 0.22,84 ...

