L’inflazione morde anche in Germania | in un anno 600mila famiglie in più a rischio povertà Colpo di grazia dalle bollette

(Di venerdì 1 luglio 2022) 13,8 milioni di persone insono a, almenoin più rispetto ad unfa. Lo rivela il rapporto sulladell’associazione filantropica Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ulrich Schneider amministratore dell’associazione invoca quindi nuove misure per aiutarle.può solo peggiorare le cose per quanti debbono vivere con meno del 60% del reddito medio, edse con differenze sul territorio (i più poveri in Baviera e Baden-Württemberg sono meno del 14%, ma a Brema arrivano al 28%) fruiscono proporzionalmente poco degli stanziamenti per calmierare i prezzi fin qui fatti dal Governo: 2 miliardi su 29. Adessoi costi del gas valle stelle: la Egr Energie Vertrieb ...

È il caso di ridurre il fisco sulla pagae le previsioni non sono favorevoli poiché'Italia, anche a causa del Covid, non ha utilizzato... Guerra in Ucraina, giovedì Draghi, ..., per questioni legate al caro energia, è altissima eil potere d'acquisto delle famiglie determinando una sfiducia diffusa, con effetti negativi sui consumi . E dunque sta agli ... L’inflazione morde anche in Germania: in un anno 600mila famiglie in più a rischio povertà