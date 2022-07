Juve, Cygames retro sponsor di maglia fino al 2024 (Di venerdì 1 luglio 2022) Era la stagione 2017/2018: la Juventus si legava per la prima volta a Cygames, brand leader nel mondo del gaming, che diventava il primo sponsor “back”, cioè del retro della maglia bianconera. Un cammino durato 4 stagioni, 17/18, 18/19, 20/21 e 21/22, che ha visto la Juve, insieme a Cygames, trionfare più volte: una partnership “storica”, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) Era la stagione 2017/2018: lantus si legava per la prima volta a, brand leader nel mondo del gaming, che diventava il primo“back”, cioè deldellabianconera. Un cammino durato 4 stagioni, 17/18, 18/19, 20/21 e 21/22, che ha visto la, insieme a, trionfare più volte: una partnership “storica”, Calcio e Finanza.

