Insegna su TikTok a parlare in corsivo e finisce a fare serate ospite nei locali

Cosa significa parlare in corsivo? A spiegarlo è stata Elisa Esposito, una ragazza che su TikTok si è inventata questa "lingua". Ma più che una lingua vera e propria è un modo particolare di pronunciare le parole. Un sorta di milanese biascicato pronunciato come se avessimo una caramella sotto la lingua. Ed è subito corsivo. Anzi, cörsivœ. Qua sotto troverete anche due video esplicativi: come si pronuncia l'alfabeto ed alcune regole grammaticali basilari. Nel corso delle ultime settimane la "prof di corsivo" è stata pure ospite in televisione (a Propaganda Live), in radio (a RDS) ed ha rilasciato numerose interviste. Fra cui anche a Repubblica. "Cosa voglio fare da grande? In futuro magari aprirò un centro estetico. Ho iniziato a fare la prof su ...

