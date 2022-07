Governo, tensioni nella maggioranza, contatto Draghi - Conte (Di venerdì 1 luglio 2022) - 'Non esiste un Governo senza Cinque stelle': Mario Draghi prova a rassicurare il movimento dopo le frizioni con il leader Conte. Appuntamento telefonico tra i due oggi pomeriggio, lunedì poi l'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 1 luglio 2022) - 'Non esiste unsenza Cinque stelle': Marioprova a rassicurare il movimento dopo le frizioni con il leader. Appuntamento telefonico tra i due oggi pomeriggio, lunedì poi l'...

Pubblicità

AntoSaccone : I #5stelle non scarichino sul governo le loro tensioni interne e al Pd ricordiamo che questo è un governo di emerge… - UdcIta : Il senatore #Udc @AntoSaccone al #Tg2: 'I 5 stelle non scarichino sul governo le loro tensioni interne e al Pd rico… - GualtieroSanta1 : RT @Radio1Rai: #Draghi e le tensioni nella #maggioranza. Il premier prova a chiudere il caso #5Stelle “Il governo è nato con i #5S, non ci… - akhetaton11 : RT @g_natalizia: ???Stamattina due interventi made in @scpolitichesap con Chiara Placenti su @inblu2000it ??Io ho parlato dei risultati del… - ZenatiDavide : Governo, oggi il faccia a faccia Draghi-Conte: Dopo 48 ore di tensioni, con andata e ritorno sia per Conte che per… -