(Di venerdì 1 luglio 2022) "Abbiamo organizzato assieme all'Unwto il primo congresso mondiale del turismo giovanile perché banalmente la generazione Z, i nati dal '97 in poi, sono duenele sono loro che ...

Garavaglia, intercettare 2 miliardi viaggiatori Gen Z nel mondo

(ANSA) - SORRENTO, 01 LUG - 'A fine anno è credibile che raggiungeremo i numeri del 2019, se non di più in alcune regioni e località. E ..."Abbiamo organizzato assieme all'Unwto il primo congresso mondiale del turismo giovanile perché banalmente la generazione Z, i nati dal '97 in poi, sono due miliardi nel mondo e sono loro che disegner ...