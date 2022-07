Danilo Coppola, l’immobiliarista romano condannato in via definitiva a sette anni per la bancarotta fraudolenta della Parco Vittoria spa (Di venerdì 1 luglio 2022) È stata confermata dalla Cassazione la condanna a sette anni di reclusione per bancarotta fraudolenta inflitta il 17 luglio 2020, in appello, all’immobiliarista romano Danilo Coppola, latitante in Svizzera. Il verdetto era stato annullato con rinvio solo per rideterminare la durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, calcolata secondo la Suprema Corte in modo scorretto. Il crac è quello della società Porta Vittoria spa, titolare di un progetto di riqualificazione immobiliare – mai realizzato – nell’omonimo quartiere di Milano e affondata con un passivo di quattrocento milioni di euro: per quella vicenda Coppola era stato arrestato nel maggio del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) È stata confermata dalla Cassazione la condanna adi reclusione perinflitta il 17 luglio 2020, in appello, al, latitante in Svizzera. Il verdetto era stato annullato con rinvio solo per rideterminare la duratapena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, calcolata secondo la Suprema Corte in modo scorretto. Il crac è quellosocietà Portaspa, titolare di un progetto di riqualificazione immobiliare – mai realizzato – nell’omonimo quartiere di Milano e affondata con un passivo di quattrocento milioni di euro: per quella vicendaera stato arrestato nel maggio del ...

