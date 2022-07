Da gennaio per entrare a Venezia bisognerà pagare (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - La giunta del Comune di Venezia ha approvato ieri il regolamento del contributo di accesso alla città. Il contributo che mira a regolarizzare gli accessi turistici alla città lagunare entrerà in vigore dal 16 gennaio del 2023. Il portale dove effettuare la prenotazione e quindi pagare il contributo entrerà in funzione qualche mese prima. L'ha annunciato in conferenza stampa l'assessore al Turismo, Simone Venturini. Il contributo di accesso alla città di Venezia è uno "strumento rivoluzionario che sarà accompagnato da un piu' ampio mosaico di tessere per la rimodulazione del turismo su tutti i fronti: commercio, prenotazione dei trasporto, eventi culturali", ha spiegato Venturini. "Siamo consapevoli che la misura non è più rinviabile ed è indispensabile se vogliamo ridurre gli eccessi dei picchi turistici ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - La giunta del Comune diha approvato ieri il regolamento del contributo di accesso alla città. Il contributo che mira a regolarizzare gli accessi turistici alla città lagunare entrerà in vigore dal 16del 2023. Il portale dove effettuare la prenotazione e quindiil contributo entrerà in funzione qualche mese prima. L'ha annunciato in conferenza stampa l'assessore al Turismo, Simone Venturini. Il contributo di accesso alla città diè uno "strumento rivoluzionario che sarà accompagnato da un piu' ampio mosaico di tessere per la rimodulazione del turismo su tutti i fronti: commercio, prenotazione dei trasporto, eventi culturali", ha spiegato Venturini. "Siamo consapevoli che la misura non è più rinviabile ed è indispensabile se vogliamo ridurre gli eccessi dei picchi turistici ...

