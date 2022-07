Curdi | Zerocalcare critica l' accordo di Erdogan | ' Spazzati via i sacrifici di un popolo'

(Di venerdì 1 luglio 2022) Michele Rech, in arte, in un'intervista a La Repubblica ha raccontato tutte le sue criticità nei confronti dell'raggiunto tra Turchia, Finlandia e Svezia, in merito alla questione ...

"Questo memorandum stabilisce principi molto gravi - sottolinea Zerocalcare. Mette in discussione, per dirne uno, il diritto all'asilo. E oltre al Pkk, si impegna a non sostenere più anche partner aff ...Svezia e Finlandia ci hanno traditi in cambio della Nato” Yilmaz Orkan (UIKI-ONLUS): “Il memorandum tra Turchia, Svezia e Finlandia è stato firmato sulla pelle di migliaia di attivisti, avvocati, gior ...