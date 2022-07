Covid, aumento di Rt e incidenza. Salgono i tassi di occupazione di terapia intensiva e reparti ordinari (Di venerdì 1 luglio 2022) L’enorme contagiosità di Omicron 5 fa segnare ancora un aumento all‘indice di trasmissibilità e incidenza dei casi Covid: nel periodo 7-20 giugno, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,06-1,56), in aumento rispetto all’1,07 della settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. C’è stato quindi un balzo dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 763 ogni 100.000 abitanti per il periodo 24-30 giugno contro il precedente dato di 504 ogni 100mila (17-23 giugno). Il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 segnala anche un incremento dei ricoveri per Covid-19 sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) L’enorme contagiosità di Omicron 5 fa segnare ancora unall‘indice di trasmissibilità edei casi: nel periodo 7-20 giugno, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,06-1,56), inrispetto all’1,07 della settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. C’è stato quindi un balzo dell’settimanale a livello nazionale: 763 ogni 100.000 abitanti per il periodo 24-30 giugno contro il precedente dato di 504 ogni 100mila (17-23 giugno). Il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di-19 segnala anche un incremento dei ricoveri per-19 sia insia nei. Il ...

