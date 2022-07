“Cosa c’è tra noi”. Marialaura De Vitis e Luca Daffrè, ora il pubblico dell’Isola lo sa (Di venerdì 1 luglio 2022) Luca Daffrè parla di Marialaura De Vitis. Durante le ultime settimane all’Isola dei Famosi i naufraghi avevano fatto parlare per un flirt che però non si è mai tramutato in qualCosa di importante. Battute, confessioni, sguardi e sogni ‘hot’, poi però il loro rapporto è cambiato negli ultimissimi giorni. Luca, infatti, è rimasto amareggiato da alcune parole della naufraga: “Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria… Ma Cosa dice? Io me la sono segnata questa Cosa; mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”. Da quel momento tra i due si è rotto qualCosa, come dimostra anche la nomination di Luca Daffrè per Marialaura. In ogni caso quest’ultima, proprio nelle ultimissime ore, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022)parla diDe. Durante le ultime settimane all’Isola dei Famosi i naufraghi avevano fatto parlare per un flirt che però non si è mai tramutato in qualdi importante. Battute, confessioni, sguardi e sogni ‘hot’, poi però il loro rapporto è cambiato negli ultimissimi giorni., infatti, è rimasto amareggiato da alcune parole della naufraga: “Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria… Madice? Io me la sono segnata questa; mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”. Da quel momento tra i due si è rotto qual, come dimostra anche la nomination diper. In ogni caso quest’ultima, proprio nelle ultimissime ore, ha ...

Pubblicità

IlContiAndrea : C’è sintonia, amicizia, stima e si vede. Copione sì ma non troppo. Soprattutto sanno cosa dire e come. Insomma davv… - ClaMarchisio8 : Comunque la si pensi c'è una cosa peggiore dell’aborto: l’aborto clandestino. Vietare l'aborto non vieta mai l'abor… - virginiaraggi : Ieri, come tanti di voi, ho visto su Rai3 l'inchiesta di Report “Il sacco di Roma”: un'indagine giornalistica, real… - alessialiaj : cosa più bella del pisolino pomeridiano non c’è, solo che ti svegli più coglione di sempre?? - sonostancaciao : RT @fineelinexwalls: SPOILER #StrangerThings - - - - - - - - - - - - - - - - - 'voglio che tu non dimentichi che ci sono, e che ci sarò sem… -