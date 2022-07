Condannata la Bce. Sull’agonia di Carige non fu trasparente (Di venerdì 1 luglio 2022) Per i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea la Bce ha sbagliato a negare l’accesso agli atti con cui Carige è stata posta in amministrazione straordinaria e dovrà condannare le spese legali del ricorso di Francesca Corneli, consulente legale degli ex piccoli azionisti dell’istituto ligure. La Corneli, già vicepresidente di Asati (l’Associazione dei piccoli azionisti di Telecom), aveva presentato il ricorso contro la Bce presso il Tribunale della Ue nell’estate 2019 per chiedere la pubblicazione del provvedimento con cui il 2 gennaio dello stesso anno Francoforte aveva disposto il commissariamento della banca ligure e per chiederne l’annullamento. Il 29 maggio, infatti, la Bce aveva negato l’accesso al documento, richiamandosi a un generale principio di riservatezza su tutte le attività di vigilanza e affermando che «la Bce ha l’obbligo di rendere ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) Per i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea la Bce ha sbagliato a negare l’accesso agli atti con cuiè stata posta in amministrazione straordinaria e dovrà condannare le spese legali del ricorso di Francesca Corneli, consulente legale degli ex piccoli azionisti dell’istituto ligure. La Corneli, già vicepresidente di Asati (l’Associazione dei piccoli azionisti di Telecom), aveva presentato il ricorso contro la Bce presso il Tribunale della Ue nell’estate 2019 per chiedere la pubblicazione del provvedimento con cui il 2 gennaio dello stesso anno Francoforte aveva disposto il commissariamento della banca ligure e per chiederne l’annullamento. Il 29 maggio, infatti, la Bce aveva negato l’accesso al documento, richiamandosi a un generale principio di riservatezza su tutte le attività di vigilanza e affermando che «la Bce ha l’obbligo di rendere ...

