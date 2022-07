Come scegliere il costume perfetto: guida pratica ? (Di venerdì 1 luglio 2022) È tempo di nuovi costumi da bagno! Ma Come fare per scegliere quello giusto? Ecco una serie di fashion tips che possono esserti utili. Come scegliere il costume perfetto: il seno Oggi praticamente tutti i bikini sono componibili, quindi potete scegliere il pezzo sopra e quello sotto a seconda di quello che vi valorizza di più! Quando si tratta del seno, dovete ragionare Come fareste se doveste acquistare un reggiseno intimo: deve sostenere e contenere. Fate attenzione ai materiali (preferite, quando potete, quelli rigenerati) e alle finiture: se il capo non è finito bene, si rovinerà dopo poche volte che lo avrete utilizzato. Seno abbondante In questo caso, il concetto di sostegno è fondamentale: preferite modelli allacciati dietro al ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 luglio 2022) È tempo di nuovi costumi da bagno! Mafare perquello giusto? Ecco una serie di fashion tips che possono esserti utili.il: il seno Oggimente tutti i bikini sono componibili, quindi poteteil pezzo sopra e quello sotto a seconda di quello che vi valorizza di più! Quando si tratta del seno, dovete ragionarefareste se doveste acquistare un reggiseno intimo: deve sostenere e contenere. Fate attenzione ai materiali (preferite, quando potete, quelli rigenerati) e alle finiture: se il capo non è finito bene, si rovinerà dopo poche volte che lo avrete utilizzato. Seno abbondante In questo caso, il concetto di sostegno è fondamentale: preferite modelli allacciati dietro al ...

