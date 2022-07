Chris Pratt: "Lo chef di Chris Hemsworth mi ha aiutato a mettermi in forma per Avengers" (Di venerdì 1 luglio 2022) Chris Pratt ha recentemente rivelato di aver collaborato con lo chef di Chris Hemsworth per mettersi in forma prima delle riprese di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Chris Pratt, un vero e proprio veterano del Marvel Cinematic Universe, sa bene che le diete possano essere estenuanti e lo ha confermato quando, di recente, ha rivelato di aver iniziare a lavorare con lo chef di Chris Hemsworth e di aver ridotto drasticamente il consumo di cheeseburger al fine di prepararsi per le riprese di Avengers. In un video pubblicato da Eat Like, che accompagna l'intervista di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 luglio 2022)ha recentemente rivelato di aver collaborato con lodiper mettersi inprima delle riprese di: Infinity War e: Endgame., un vero e proprio veterano del Marvel Cinematic Universe, sa bene che le diete possano essere estenuanti e lo ha confermato quando, di recente, ha rivelato di aver iniziare a lavorare con lodie di aver ridotto drasticamente il consumo di cheeseburger al fine di prepararsi per le riprese di. In un video pubblicato da Eat Like, che accompagna l'intervista di ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : `Terminal List`: la serie con Chris Pratt su Prime Video | TV Sorrisi e Canzoni #terminal #list #serie #chris… - lillydessi : The Terminal List: JD Pardo affiancherà Chris Pratt nel thriller di Amazon - - rikcristil : RT @dituttounpop: Su @PrimeVideoIT è arrivato l'action con Chris Pratti #TheTerminalList ecco come è - dituttounpop : Su @PrimeVideoIT è arrivato l'action con Chris Pratti #TheTerminalList ecco come è - BestMovieItalia : The Electric State: Millie Bobby Brown e Chris Pratt nel nuovo film dei fratelli Russo. Tutti i dettagli -… -