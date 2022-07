Carnevali: “Frattesi? C’è distanza con la Roma. Ci farebbe piacere se Scamacca restasse in Serie A” (Di venerdì 1 luglio 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tema trattato è stato quello del calciomercato. Ecco le sue parole Frattesi – “L’incontro con la Roma? Il mercato inizia domani, aspettiamo ancora qualche ora. Abbiamo il tempo per parlare in una cornice diversa. A che punto siamo? Noi con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, c’è grande stima. Abbiamo dato al giocatore un valore che riteniamo conrguo, la distanza c’è. Abbiamo parlato per inserire qualche giocatore come Bove e Volpato. Vediamo cosa succede. Quando ho parlato con Pinto settimana scorsa gli ho detto anche di accantonare la trattativa per Frattesi così da concentrarci solo sui giovani perchè pensiamo anche al mercato in ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tema trattato è stato quello del calciomercato. Ecco le sue parole– “L’incontro con la? Il mercato inizia domani, aspettiamo ancora qualche ora. Abbiamo il tempo per parlare in una cornice diversa. A che punto siamo? Noi con laabbiamo un ottimo rapporto, c’è grande stima. Abbiamo dato al giocatore un valore che riteniamo conrguo, lac’è. Abbiamo parlato per inserire qualche giocatore come Bove e Volpato. Vediamo cosa succede. Quando ho parlato con Pinto settimana scorsa gli ho detto anche di accantonare la trattativa percosì da concentrarci solo sui giovani perchè pensiamo anche al mercato in ...

