Bonus 200 euro: al via le domande sul sito dell’Inps. A docenti e ATA arriva in automatico (Di venerdì 1 luglio 2022) Al via le domande per il Bonus 200 euro, l'indennità una tantum, sul sito dell'Inps. Per accedere all'istanza è necessario essere in possesso dello SPID e autenticarsi. Il personale scolastico non deve presentare domanda, il Bonus arriva automaticamente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022) Al via leper il200, l'indennità una tantum, suldell'Inps. Per accedere all'istanza è necessario essere in possesso dello SPID e autenticarsi. Il personale scolastico non deve presentare domanda, ilautomaticamente. L'articolo .

