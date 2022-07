Bologna, Sartori: «Arnatuovic sarà il nostro riavvio. Ilicic? Credo molto in lui» (Di venerdì 1 luglio 2022) Giovanni Sartori, diesse del Bologna, ha rilasciato due dichiarazioni sul mercato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Giovanni Sartori, diesse del Bologna, ha rilasciato due dichiarazioni sul mercato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Bologna – «Accoglienza strepitosa. Ho un peso importante perché in tanti mi chiedono di ripetere il percorso fatto all’Atalanta». ARNAUTOVIC – «Lui resterà il cardine del nostro riavvio». Ilicic – «Io Credo in lui sin da quando l’ho portato a Bergamo. E’ un’idea per un giocatore che in tanti vorrebbero». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Giovanni, diesse del, ha rilasciato due dichiarazioni sul mercato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Giovanni, diesse del, ha rilasciato due dichiarazioni sul mercato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Accoglienza strepitosa. Ho un peso importante perché in tanti mi chiedono di ripetere il percorso fatto all’Atalanta». ARNAUTOVIC – «Lui resterà il cardine del».– «Ioin lui sin da quando l’ho portato a Bergamo. E’ un’idea per un giocatore che in tanti vorrebbero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : ??#Sartori sul mercato del #Bologna ?? - 1000Cuori : ?? Gazzetta - Sartori: ''Ilicic è un'idea. Sognare fa bene'' ?? - tuttoatalanta : Bologna, Sartori: 'Credo in Ilicic. È un'idea per un giocatore che vorrebbero tutti' - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Bologna, Sartori: 'Ilicic? Credo in lui. Su Arnautovic e Orsolini...' - STnews365 : Bologna, Sartori: 'Credo in Ilicic'. 'È un'idea per un giocatore che vorrebbero tutti' #Bologna #Calcio… -