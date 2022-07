Avv. Lukaku: “Ha partecipato alle riunioni più importanti per tornare. Vi svelo alcuni retroscena” (Di venerdì 1 luglio 2022) Sebastien Ledure, avvocato di Lukaku, ha svelato alcuni retroscena sull’operazione di Big Rom-Inter. Di seguito uno stralcio delle sue parole rilasciate al quotidiano belga La Libre. I primi contatti risalgono alla famosa intervista di Lukaku a Sky Italia del 31 dicembre, dove si dichiarava infelice al Chelsea sotto la guida del suo allenatore Tuchel?“No… Questa intervista è venuta dal cuore ed è stata forse imbarazzante. È stata un’iniziativa che ha preso da solo e che probabilmente non avrebbe rifatto. Ha subito le conseguenze per il resto della stagione. Ha appesantito il suo ambiente di lavoro quotidiano. Ma mi ha subito chiarito che, dati i suoi 29 anni e il fatto che è all’apice della sua carriera, non poteva permettersi di perdere un nuovo anno. È un segreto di Pulcinella che non era sulla ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Sebastien Ledure, avvocato di, ha svelatosull’operazione di Big Rom-Inter. Di seguito uno stralcio delle sue parole rilasciate al quotidiano belga La Libre. I primi contatti risalgono alla famosa intervista dia Sky Italia del 31 dicembre, dove si dichiarava infelice al Chelsea sotto la guida del suonatore Tuchel?“No… Questa intervista è venuta dal cuore ed è stata forse imbarazzante. È stata un’iniziativa che ha preso da solo e che probabilmente non avrebbe rifatto. Ha subito le conseguenze per il resto della stagione. Ha appesantito il suo ambiente di lavoro quotidiano. Ma mi ha subito chiarito che, dati i suoi 29 anni e il fatto che è all’apice della sua carriera, non poteva permettersi di perdere un nuovo anno. È un segreto di Pulcinella che non era sulla ...

Pubblicità

FBiasin : Avv. #Lukaku: 'Ho letto che si è tagliato lo stipendio di un terzo o della metà, non è vero. Sarà il giocatore più… - serie_a24 : #Avv. Lukaku: “Ha partecipato alle riunioni più importanti per tornare. Vi svelo alcuni retroscena” - SandroGrillette : @DucaAndrea85 Che ne pensi di Biasin che da credito all'avv di Lukaku sul taglio dello stipendio? A me fa girar le balle. - bertolire : RT @FBiasin: Avv. #Lukaku: 'Ho letto che si è tagliato lo stipendio di un terzo o della metà, non è vero. Sarà il giocatore più pagato dell… - marcellinONE : RT @FBiasin: Avv. #Lukaku: 'Ho letto che si è tagliato lo stipendio di un terzo o della metà, non è vero. Sarà il giocatore più pagato dell… -