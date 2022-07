“Alessia non c’è più”. Choc in città, muore 17 anni vittima di un malore fulminante (Di venerdì 1 luglio 2022) Encefalite fulminante, Alessia De Nadai non ha avuto scampo. 17 anni di Treviso, si è spenta lunedì scorso dopo un calvario iniziato il 19 giugno. “La comunità di Pedavena è rimasta estremamente colpita dalla notizia dell’improvvisa scomparsa di Alessia. La ricordiamo con la sua voglia di partecipare ed essere attiva nella nostra comunità anche nei vari progetti proposti dall’Amministrazione Comunale e, da studente, dall’Istituto Comprensivo di Pedavena dove era ben voluta sia dagli insegnanti sia dai suoi compagni”. “L’amministrazione comunale esprime la sua vicinanza alla mamma Annamaria, al papà Antonio e a tutti i familiari” ha commentato il sindaco, Nicola Castellaz. Tutto inizia il 19 giugno quando Alessia avverte un malore. I genitori capiscono che è qualcosa di grave per cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) EncefaliteDe Nadai non ha avuto scampo. 17di Treviso, si è spenta lunedì scorso dopo un calvario iniziato il 19 giugno. “La comunità di Pedavena è rimasta estremamente colpita dalla notizia dell’improvvisa scomparsa di. La ricordiamo con la sua voglia di partecipare ed essere attiva nella nostra comunità anche nei vari progetti proposti dall’Amministrazione Comunale e, da studente, dall’Istituto Comprensivo di Pedavena dove era ben voluta sia dagli insegnanti sia dai suoi compagni”. “L’amministrazione comunale esprime la sua vicinanza alla mamma Annamaria, al papà Antonio e a tutti i familiari” ha commentato il sindaco, Nicola Castellaz. Tutto inizia il 19 giugno quandoavverte un. I genitori capiscono che è qualcosa di grave per cui ...

Pubblicità

ferrantelli94 : RT @vettoandrea: Perdere una figlia a soli 17 anni Non è per niente bello è una cosa atroce. Che ti segnerà per tutta la vita. CIAO ALESSI… - FL0WERKIVE : @anpnmyg non sei l'alessia che pensi di essere - scenery_tetee : @yeosangbyeol @ATEEZofficial ALESSIA IO VOLEVO SOLO SALVARE IL CANE CHE ABBAIA, però mi hai fregato hai ragione.. N… - Alessia_ing : RT @pattygatty65: @borghi_claudio @barbarab1974 Scusi , è vero che non avete votato in commissione per togliere le sanzioni ai 50enni che n… - Alessia_ing : @barbarab1974 @borghi_claudio Barbara, la politica attuale, non fa per noi perche' non scendiamo a patti. Borghi fa… -