Uomini e Donne, dissing social tra un’ex tronista e la sua scelta: ecco cosa è successo (Video) (Di giovedì 30 giugno 2022) Nuovo botta e risposta tra due ex protagonisti di Uomini e Donne che già in passato avevano fatto parlare per le polemiche sollevate a mezzo social. Stiamo parlando di Alessio Ceniccola e Samantha Curcio. Tutto è iniziato da un Video promozionale postato ieri dall’ex corteggiatore nel quale appare in atteggiamenti intimi insieme a Ilaria Teolis, ex di Joele Milan. In realtà, rispondendo a delle domande dei suoi follower, Alessio ha chiarito che si trattava solo di una pubblicità e che tra lui e Ilaria non c’è alcuna relazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Ceniccola (@alessioceniccola ) Ceniccola ha poi ammesso che recentemente Samantha l’ha cercato e che, a differenza di quanto aveva rivelato in passato, verso di lei ha provato solo affetto, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 giugno 2022) Nuovo botta e risposta tra due ex protagonisti diche già in passato avevano fatto parlare per le polemiche sollevate a mezzo. Stiamo parlando di Alessio Ceniccola e Samantha Curcio. Tutto è iniziato da unpromozionale postato ieri dall’ex corteggiatore nel quale appare in atteggiamenti intimi insieme a Ilaria Teolis, ex di Joele Milan. In realtà, rispondendo a delle domande dei suoi follower, Alessio ha chiarito che si trattava solo di una pubblicità e che tra lui e Ilaria non c’è alcuna relazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Ceniccola (@alessioceniccola ) Ceniccola ha poi ammesso che recentemente Samantha l’ha cercato e che, a differenza di quanto aveva rivelato in passato, verso di lei ha provato solo affetto, ...

Pubblicità

ilpost : «Rispettiamo molto le donne», lo ha detto il vice primo ministro afghano prima della più importante riunione dei le… - _Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - Jey50091 : @SOSMedItalia Si vedono chiaramente donne incinte, neonati e bambini. Non come tutti quegli uomini che arrivano dal… - janetpaja : @senzawords Ma non credo sia proprio vero che gli uomini si depilano più delle donne. Ti faccio un esempio che mi h… -