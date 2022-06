Una Vita, anticipazioni 1° luglio 2022: la minaccia di Aurelio (Di giovedì 30 giugno 2022) Aurelio non sopporterà più l'intromissione di Genoveva nei suoi affari e così non esiterà a minacciarla. L'uomo, come segnalano le anticipazioni della puntata Una Vita in onda il 1° luglio 2022, le dirà che se non dovesse smettere di ficcare il naso nei suoi affari, si incaricherà personalmente di toglierla di mezzo. Nel frattempo, Liberto incontrerà un socio per parlare dell'affare delle accademie linguistiche. Puntata Una Vita 1° luglio 2022: Aurelio minaccia di morte Genoveva Genoveva, dopo aver preso informazioni su David e Valeria scoprendo la verità su di loro, ovvero che non sono una coppia e che lei è sposata in realtà con un altro uomo, farà pressioni su Aurelio affinché gli ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 giugno 2022)non sopporterà più l'intromissione di Genoveva nei suoi affari e così non esiterà arla. L'uomo, come segnalano ledella puntata Unain onda il 1°, le dirà che se non dovesse smettere di ficcare il naso nei suoi affari, si incaricherà personalmente di toglierla di mezzo. Nel frattempo, Liberto incontrerà un socio per parlare dell'affare delle accademie linguistiche. Puntata Una1°di morte Genoveva Genoveva, dopo aver preso informazioni su David e Valeria scoprendo la verità su di loro, ovvero che non sono una coppia e che lei è sposata in realtà con un altro uomo, farà pressioni suaffinché gli ...

