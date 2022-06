Torino: su Laurentié c'è la concorrenza del Sassuolo (Di giovedì 30 giugno 2022) Armand Laurienté, attaccante del Lorient, resta il principale nome per rinforzare l'attacco del Torino che dopo oggi perderà... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Armand Laurienté, attaccante del Lorient, resta il principale nome per rinforzare l'attacco delche dopo oggi perderà...

Le prime pagine dei giornali di oggi, 30 giugno Spazio anche al Torino: 'Tifosi già pazzi di Laurentié, il francese in Sardegna dice sì'. Occhio anche al mercato del Milan: 'Ora Redbird vota Dybala'. Taglio centrale dedicato all'oro di Paltrinieri:... L'Equipe - Il Napoli su Laurienté, ma un'altra italiana è in vantaggio Il Torino, però, avrebbe presentato alla società transalpina un'offerta da 5 milioni di euro più bonus per l'attaccante e sarebbe più avanti, anche se il Lorient ne chiede 8. Chi si sarebbe defilato ... Spazio anche al: 'Tifosi già pazzi di, il francese in Sardegna dice sì'. Occhio anche al mercato del Milan: 'Ora Redbird vota Dybala'. Taglio centrale dedicato all'oro di Paltrinieri:...Il, però, avrebbe presentato alla società transalpina un'offerta da 5 milioni di euro più bonus per l'attaccante e sarebbe più avanti, anche se il Lorient ne chiede 8. Chi si sarebbe defilato ...