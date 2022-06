Tommaso Zorzi e i tamponi, la battuta omofoba del comico Pucci e l'amara sorpresa per l'influencer (Di giovedì 30 giugno 2022) Tommaso Zorzi vittima di una battuta omofoba del comico Andrea Pucci. Durante uno spettacolo, il comico milanese ieri sera ha tirato in ballo l'influencer, parlando dei... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022)vittima di unadelAndrea. Durante uno spettacolo, ilmilanese ieri sera ha tirato in ballo l', parlando dei...

Pubblicità

MarioManca : Più che farmi schifo la battuta in sé, mi chiedo com’è che nel 2022 ci sia gente che trovi divertente un soggetto c… - tommaso_zorzi : Iniziato ora 4 minuti in anticipo perché questa è casa mia e quindi comando io. Ah no. #TailorMade - tommaso_zorzi : @MarioManca E pensa che lo spettacolo si chiama “Il meglio di Pucci”. Immagina il resto. - AlbusLynx : @tommaso_zorzi @MarioManca Lei non mi è molto simpatico. Ma questa volta ha ragione. La battuta sarebbe stata antip… - maffi55 : RT @TheSkyisgreen6: Il nostro Conduttore canterino.???? Te se ama tantissimo Tommaso Maria Zorzi ??#tz101 -