Sinner punta Isner | ' Servirà testa | sarà una partita sporca'

Pubblicità

simonesalvador : La confessione di @petar68: 'Perdonatemi, quando commento #Sinner tendo a essere un po' troppo coinvolto'. Ti perdo… - infoitsport : Wimbledon, Sinner punta su Berrettini: 'Può vincere il torneo' - solounastella : RT @DAZN_IT: 'Matteo Berrettini può sicuramente vincere #Wimbledon' Jannik #Sinner sfida il tabù inglese, ma punta sul collega italiano. F… - Luxgraph : Wimbledon, Sinner punta su Berrettini: 'Può vincere il torneo' - DAZN_IT : 'Matteo Berrettini può sicuramente vincere #Wimbledon' Jannik #Sinner sfida il tabù inglese, ma punta sul collega… -

Bicchiere d'acqua, un caffè, sorrisi. Dopo l'allenamento pomeridiano con Djokovic e alla vigilia del terzo turno contro Isner, Janniksi concede una pausa alla lounge della Lavazza e si offre alle domande dei giornalisti. Jannik, come si prepara una partita contro un giocatore come Isner che ha servito 90 ace in due incontri...lunedì scorso e vede impegnati fra gli altri il nostro Jannika cui tocca tenere alta la bandiera italiana dopo il forfait di Berrettini causa positività al Covid19. Tra le iniziative di,...Sinner sull'erba sta sfoggiando una versione inedita di sé. La profezia che fa ben sperare i tifosi dell'altoatesino.Io sono convinto che migliorerò parecchio e potrò giocare molto bene anche su erba. Dentro di te consideri Wimbledon un obiettivo raggiungibile sul medio-lungo periodo Con Darren abbiamo cominciato a ...