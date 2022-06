Segre-Ferragni? L’indifferenza non è odio, dobbiamo rispettare le parole (Di giovedì 30 giugno 2022) Quest’articolo vorrebbe avviare ragionamenti, non affermare verità. Si ragiona qui sulL’indifferenza (o sul rischio di un suo abuso retorico). Infine, questo scritto non vuole essere – né deve essere letto come – un articolo critico, nel senso di demolitivo od oppositivo, nei riguardi di Liliana Segre, del Memoriale della Shoah di Milano o di Chiara Ferragni. Ho un debito formativo immenso, sin da ragazzino liceale, verso Liliana Segre, che mi onora della sua amicizia e a cui voglio bene. Questo debito, da parte mia, è incolmabile e mi è lieto ricordarlo. Se ho deciso di scrivere pubblicamente sulL’indifferenza, non è quindi in senso polemico nei riguardi di Liliana – Dio mi guardi! -, ma per la dimensione pubblica, veicolata dai media e, nondimeno, da molte persone eminenti, che sta assumendo l’enfasi ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 giugno 2022) Quest’articolo vorrebbe avviare ragionamenti, non affermare verità. Si ragiona qui sul(o sul rischio di un suo abuso retorico). Infine, questo scritto non vuole essere – né deve essere letto come – un articolo critico, nel senso di demolitivo od oppositivo, nei riguardi di Liliana, del Memoriale della Shoah di Milano o di Chiara. Ho un debito formativo immenso, sin da ragazzino liceale, verso Liliana, che mi onora della sua amicizia e a cui voglio bene. Questo debito, da parte mia, è incolmabile e mi è lieto ricordarlo. Se ho deciso di scrivere pubblicamente sul, non è quindi in senso polemico nei riguardi di Liliana – Dio mi guardi! -, ma per la dimensione pubblica, veicolata dai media e, nondimeno, da molte persone eminenti, che sta assumendo l’enfasi ...

Pubblicità

CarloVerdelli : Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma n… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - repubblica : Chiara Ferragni e Liliana Segre al Memoriale della Shoah. La senatrice: 'Così il mio messaggio arriva ai giovani' [… - StellaSirio60 : RT @CarloVerdelli: Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma non ci… - lividisuig0miti : RT @SupportRossi46: Liliana Segre che invita Chiara Ferragni a visitare il memoriale della Shoah è molto più avanti di tanti di voi se lei… -