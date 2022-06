Scienza, dalle staminali un Dna sintetico per studiare i “geni architetto” (Di giovedì 30 giugno 2022) Creare dei geni Hox artificiali, cluster di geni che controllano gruppi interi di altri geni, in modo da studiare il funzionamento di queste strutture e approfondire il loro ruolo nello sviluppo di particolari condizioni genetiche. Questo l’obiettivo che ha guidato uno studio pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati della New York University Grossman School of Medicine, che hanno realizzato del DNA sintetico partendo da cellule staminali. Queste scoperte, spiegano gli autori, confermano che i geni Hox aiutano le cellule a orientarsi all’interno dell’organismo. Questi geni “architetto” determinano dove le cellule devono posizionarsi e la funzione che dovranno assumere all’interno del corpo. “Se i geni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Creare deiHox artificiali, cluster diche controllano gruppi interi di altri, in modo dail funzionamento di queste strutture e approfondire il loro ruolo nello sviluppo di particolari condizioni genetiche. Questo l’obiettivo che ha guidato uno studio pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati della New York University Grossman School of Medicine, che hanno realizzato del DNApartendo da cellule. Queste scoperte, spiegano gli autori, confermano che iHox aiutano le cellule a orientarsi all’interno dell’organismo. Questi” determinano dove le cellule devono posizionarsi e la funzione che dovranno assumere all’interno del corpo. “Se i...

