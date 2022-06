Rubinetti a secco a San Felice Circeo, l’opposizione: “Gestore e Comune devono dare spiegazioni” (Di giovedì 30 giugno 2022) San Felice Circeo – I consiglieri comunali di San Felice Circeo della lista “Rita Petrucci Sindaco”, Rita Petrucci, Egidio Calisi e Barbara Consalvi hanno formulato una interrogazione al Sindaco Monia Di Cosimo. “Il 22 giugno scorso Acqualatina ha effettuato una interruzione della fornitura idrica sull’intero territorio comunale, a quanto è dato sapere per manutenzione programmata degli impianti, della quale non vi è traccia nella pagina principale del sito comunale. Nelle ore seguenti al blocco l’acqua è tornata nelle case del paese regolarmente, a eccezione del Centro Storico. Ma tale disservizio si è protratto nei giorni seguenti, fino al 29, causando profondi disagi a residenti, turisti e, soprattutto, pubblici esercizi della zona. L’autobotte posizionata a piazzale San Francesco è rimasta senza acqua dalle 23 di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022) San– I consiglieri comunali di Sandella lista “Rita Petrucci Sindaco”, Rita Petrucci, Egidio Calisi e Barbara Consalvi hanno formulato una interrogazione al Sindaco Monia Di Cosimo. “Il 22 giugno scorso Acqualatina ha effettuato una interruzione della fornitura idrica sull’intero territorio comunale, a quanto è dato sapere per manutenzione programmata degli impianti, della quale non vi è traccia nella pagina principale del sito comunale. Nelle ore seguenti al blocco l’acqua è tornata nelle case del paese regolarmente, a eccezione del Centro Storico. Ma tale disservizio si è protratto nei giorni seguenti, fino al 29, causando profondi disagi a residenti, turisti e, soprattutto, pubblici esercizi della zona. L’autobotte posizionata a piazzale San Francesco è rimasta senza acqua dalle 23 di ...

Pubblicità

zazoomblog : Genova perdita d’acqua in via Bologna e tubo tranciato da una ruspa in via della Superba: rubinetti a secco in molt… - ilviboneseweb : La crisi idrica colpisce le frazioni di Briatico: «Rubinetti a secco da giorni» - Torrechannelit : Terzigno – Guasto improvviso, rubinetti a secco. Ecco le zone interessate - cassinonotizie : Da questa sera fino a domani mattina alle 8 interruzione del flusso idrico a Cassino per intervento di Acea.… - PaoloBricco : RT @fdagentile: Quando si parla del rischio razionamenti di #acqua mi torna in mente la mia infanzia in Calabria. Le estati con i rubinetti… -