Roma, aveva un 'museo' in casa: scoperto tombarolo con reperti etruschi e romani (Di giovedì 30 giugno 2022) Non gli bastava passeggiare, respirare la storia nell'aria e nei vicoli di Roma, che è a tutti gli effetti un 'museo' a cielo aperto. Lui il museo lo aveva costruito in casa sua, in un piccolo studio che apparentemente sembrava come tanti altri. Peccato, però, che nelle vetrine, chiuse bene a chiave, non c'erano oggetti qualunque, ma reperti storici importantissimi, di potenziale interesse artistico-culturale e storico. Cosa è stato trovato in quella casa Era il 5 aprile scorso quando l'ufficiale giudiziario, in collaborazione con gli agenti del distretto di Monteverde, ha attuato un pignoramento di beni, in quell'appartamento. Lì, in quella casa, che sembrava più un 'museo', sono stati trovati diversi oggetti di possibile natura e appartenenza al ...

