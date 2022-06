Povero Governo Draghi: se prima era febbricitante ora è in terapia intensiva (Di giovedì 30 giugno 2022) Già nell’antica Roma era tenuto nella dovuta considerazione il concetto che sostiene essere difficile affermare di conoscere fino in fondo una persona fino a quando, insieme, non si siano consumati almeno sette sacchi di sale. Una vita, quindi, a stretto contatto e spesso tutto quel tempo non è sufficiente, provocando forti delusioni. Accade così che il Premier Draghi ha dovuto lasciare il tavolo di una riunione particolarmente importante della Nato a Madrid perchè a Roma Annibale era fuori la porta. La domanda retorica che poneva con rumorosa ironia di buon mattino un mediatore di bestiame dei dintorni a un collega del villaggio era, in sintesi, che non sarebbe finito il mondo se i personaggi della politica e quanti li attorniano, avessero aspettato la fine di quei lavori, quindi un giorno, prima di mettere in scena siparietti da recita all’oratorio ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Già nell’antica Roma era tenuto nella dovuta considerazione il concetto che sostiene essere difficile affermare di conoscere fino in fondo una persona fino a quando, insieme, non si siano consumati almeno sette sacchi di sale. Una vita, quindi, a stretto contatto e spesso tutto quel tempo non è sufficiente, provocando forti delusioni. Accade così che il Premierha dovuto lasciare il tavolo di una riunione particolarmente importante della Nato a Madrid perchè a Roma Annibale era fuori la porta. La domanda retorica che poneva con rumorosa ironia di buon mattino un mediatore di bestiame dei dintorni a un collega del villaggio era, in sintesi, che non sarebbe finito il mondo se i personaggi della politica e quanti li attorniano, avessero aspettato la fine di quei lavori, quindi un giorno,di mettere in scena siparietti da recita all’oratorio ...

