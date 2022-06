Pier Silvio Berlusconi sul successo di Striscia la notizia: “E’ un pezzo d’Italia” (Di giovedì 30 giugno 2022) Pier Silvio Berlusconi ha parlato della nuova edizione di Striscia la notizia e commentato quella appena conclusa: le sue parole Nel corso della presentazione di ieri sera alla stampa delle nuove stagioni tv Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha voluto sottolineare il valore di “Striscia la notizia” che ha appena concluso un’edizione con risultati d’ascolto più che ottimi e una centralità editoriale assoluta. «’Striscia’», ha detto ai giornalisti l’Amministratore delegato Mediaset, «è una macchina da guerra. Su quasi tutti gli altri canali ci sono giochi, giochi, giochi: l’unica cosa diversa che porta allegria con un livello di credibilità unico è ‘Striscia la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022)ha parlato della nuova edizione dilae commentato quella appena conclusa: le sue parole Nel corso della presentazione di ieri sera alla stampa delle nuove stagioni tv Mediaset,ha voluto sottolineare il valore di “la” che ha appena concluso un’edizione con risultati d’ascolto più che ottimi e una centralità editoriale assoluta. «’’», ha detto ai giornalisti l’Amministratore delegato Mediaset, «è una macchina da guerra. Su quasi tutti gli altri canali ci sono giochi, giochi, giochi: l’unica cosa diversa che porta allegria con un livello di credibilità unico è ‘la ...

