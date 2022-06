Non solo Draghi, Conte ha un grosso problema con Grillo (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l'intervista di De Masi al Fatto, l'Elevato ha lasciato Roma in anticipo, infuriato: mi hanno messo in mezzo a un'operazione politica senza dirmi niente Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l'intervista di De Masi al Fatto, l'Elevato ha lasciato Roma in anticipo, infuriato: mi hanno messo in mezzo a un'operazione politica senza dirmi niente

Pubblicità

ladyonorato : L’ordine dei medici continua ad assecondare la linea antiscientifica e involutiva impressa dall’infimo ministro del… - CottarelliCPI : Viaggio sul regionale veloce Milano-Genova. Aria condizionata in un solo vagone (strapieno) e gabinetti che non fun… - GuidoDeMartini : ?? I SANITARI SOSPESI DEVONO TORNARE SUBITO AL LAVORO! ?? Vista l’inutilità del vaccino nel prevenire i contagi, vis… - pieroBENEDETTO : A leggere i quotidiani, e non solo,abbiamo perso delle opportunità. Una società sportiva ha altre dinamiche. Io vo… - Ot5TillIDie : RT @atlantisprom: non ironicamente le università dovrebbero fare gli esami solo periodo invernale perché studiare con sto caldo è impossibi… -