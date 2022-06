Milan, manca una sola risposta alle 7 domande di CM. Elliott e Maldini: quando firmate, risparmiateci i sorrisi | Primapagina (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 23:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Abbiamo aspettato un paio d’ore in più rispetto al solito, giusto per capire se accadeva qualcosa di ufficiale. Nulla. Un altro giorno sta passando senza che l’annuncio del rinnovo del contratto di Maldini e Massara sia arrivato. Come i lettori di calciomercato.com sanno bene, un paio di settimane fa abbiamo cominciato a porre al fondo Elliott, attuale proprietario del Milan, 7 domande. Le riproponiamo qui sotto, cercando di darci noi stessi una risposta, alla luce di quanto nel frattempo accaduto. 1. Perché Paolo Maldini e il resto del management non hanno ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza fra 1 giorno?Non c’è risposta, solo ipotesi. Che svilupperemo oltre. 2. Gli è stata fatta una proposta ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 23:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Abbiamo aspettato un paio d’ore in più rispetto al solito, giusto per capire se accadeva qualcosa di ufficiale. Nulla. Un altro giorno sta passando senza che l’annuncio del rinnovo del contratto die Massara sia arrivato. Come i lettori di calciomercato.com sanno bene, un paio di settimane fa abbiamo cominciato a porre al fondo, attuale proprietario del, 7. Le riproponiamo qui sotto, cercando di darci noi stessi una, alla luce di quanto nel frattempo accaduto. 1. Perché Paoloe il resto del management non hanno ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza fra 1 giorno?Non c’è, solo ipotesi. Che svilupperemo oltre. 2. Gli è stata fatta una proposta ...

RossoneraVerita : @bergomifabio L'unica cosa che non manca al #Milan , sono gli sponsor che vestano i giocatori, manca tutto a parte… - infoitsport : Milan, manca una sola risposta alle 7 domande di CM. Elliott e Maldini: quando firmate, risparmiateci i sorrisi - Teo_Manca : @letMoncadacook @milan_corner @antig9696 Sto per soffocare - Lilibeth3090 : Vi dirò, mi manca Galliani al #milan Fa sempre interviste, dichiarazioni, con sorrisoni. Racconta in tempo reale ogni trattativa. - Meoz88 : @Guaglia6 @spurs Dicono 2 prime non protette e uno swap. Fosse così ancora peggio, ma aspettiamo ulteriori dettagli… -