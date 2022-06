Medvedev torna all’attacco: «Inutili i tribunali contro una potenza nucleare. In Ucraina nostro diritto intervenire, l’Onu sapeva» (Di giovedì 30 giugno 2022) «Tentare di istituire tribunali contro il Paese con il più grande potenziale nucleare è inutile». Non ha usato mezzi termini il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, intervenendo a una riunione del Forum legale di San Pietroburgo, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. La decisione sull’operazione militare in Ucraina «è stata dura ma soppesata e forzata» ed è avvenuta «nel rispetto del diritto all’autodifesa sancito dall’Onu», ha spiegato Medvedev, secondo il quale «la Russia ha esercitato il suo diritto inalienabile all’autodifesa nel rigoroso rispetto dei valori fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, coerentemente con l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite». E ha aggiunto: «L’obiettivo ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) «Tentare di istituireil Paese con il più grande potenzialeè inutile». Non ha usato mezzi termini il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, intervenendo a una riunione del Forum legale di San Pietroburgo, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. La decisione sull’operazione militare in«è stata dura ma soppesata e forzata» ed è avvenuta «nel rispetto delall’autodifesa sancito dal», ha spiegato, secondo il quale «la Russia ha esercitato il suoinalienabile all’autodifesa nel rigoroso rispetto dei valori fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, coerentemente con l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite». E ha aggiunto: «L’obiettivo ...

Pubblicità

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Kremenchuk: 18 morti e 50 feriti. Medvedev torna ad evocare lo spettro della terza guerra mondiale - davidebalzola : @fedeerr Non fa GS Rafa Dipende se agli USOpen torna medvedev - magzinemag : #Medvedev: 'Se la #NATO tenta di invadere la Crimea sarà la #terzaguerramondiale'. Il Cremlino torna a minacciare l… - FarodiRoma : Kremenchuk: 18 morti e 50 feriti. Medvedev torna ad evocare lo spettro della terza guerra mondiale - Marilen97832318 : RT @Gianl1974: ma è chiaro a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi, e Olaf Scholz non è Angela Merkel'. Parola del vice presidente… -