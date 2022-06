Libero: comunque si concluda la questione Maldini-Massara, nel Milan non regnerà la sintonia (Di giovedì 30 giugno 2022) Il rinnovo di Maldini e Massara ancora non arriva. Un clamoroso autogol per la nuova proprietà del Milan, scrive Libero, in qualunque modo si concluda la vicenda. “Si dice che dalla prima impressione si possa capire tutto. E quel che è certo, per i tifosi del Milan, è che RedBird abbia scelto il modo peggiore per presentarsi come nuovo padrone del Diavolo. Tra una comunicazione quasi inesistente, in perfetto stile Elliott, i clamorosi ritardi sui rinnovi di contratto e un immobilismo sul mercato che sta facendo sfumare più di un obiettivo rossonero”. Dal club assicurano che entro oggi tutto andrà a buon fine, “ma comunque andrà a finire questa faccenda, il messaggio che passa è evidentemente negativo. Perché parla di una sintonia pressoché inesistente ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) Il rinnovo diancora non arriva. Un clamoroso autogol per la nuova proprietà del, scrive, in qualunque modo sila vicenda. “Si dice che dalla prima impressione si possa capire tutto. E quel che è certo, per i tifosi del, è che RedBird abbia scelto il modo peggiore per presentarsi come nuovo padrone del Diavolo. Tra una comunicazione quasi inesistente, in perfetto stile Elliott, i clamorosi ritardi sui rinnovi di contratto e un immobilismo sul mercato che sta facendo sfumare più di un obiettivo rossonero”. Dal club assicurano che entro oggi tutto andrà a buon fine, “maandrà a finire questa faccenda, il messaggio che passa è evidentemente negativo. Perché parla di unapressoché inesistente ...

