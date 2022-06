L’abbronzatura artificiale fa male?

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’arrivo delle belle giornate e del caldo fa venir voglia di spiaggia, mare e tintarella. Con l’esposizione al sole il nostro organismo produce melanina, per proteggere la pelle dai raggi UV provenienti dal sole. Non tutti però si abbronzano allo stesso modo e questo dipende dalla tipologia di pelle: i soggetti con una cute più scura tendono a produrre più melanina, al contrario di chi ha una pelle chiara che deve prestare maggiore attenzione poiché è a maggior rischio “scottature”. C’è chi, per evitare di andare in spiaggia con un colorito pallido, o ancora per mantenere la tintarella durante la stagione invernale, ricorre al. Quest’ultima viene ottenuta (come suggerisce il nome stesso) non con l’esposizione al sole, ma a seguito dell’utilizzo di lampade facciali, lettini e docce solari. Si tratta di una “moda” che si porta ...