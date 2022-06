Kane: “Voglio far parte della WWE Hall of Fame anche con i Brothers of Destruction” (Di giovedì 30 giugno 2022) Glenn Jacobs (Kane) ha recentemente spiegato come lui e Mark Calaway (The Undertaker) potrebbero potenzialmente diventare due volte WWE Hall of Famers. Le leggendarie superstar sono già entrate nella Hall of Fame rispettivamente nel 2021 e nel 2022 come membri singoli. Tuttavia, è noto che la WWE introduce nuovamente personaggi come parte di un tag team o di una stable. Parlando a “The Bam Show”, Jacobs ha espresso il desiderio di ricevere un’altra induzione insieme al suo iconico tag team Brothers of Destruction. Le sue parole “anche se siamo entrambi nella Hall of Fame separatamente, meritiamo entrambi il secondo anello. Penso anche che i personaggi di ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 30 giugno 2022) Glenn Jacobs () ha recentemente spiegato come lui e Mark Calaway (The Undertaker) potrebbero potenzialmente diventare due volte WWEofrs. Le leggendarie superstar sono già entrate nellaofrispettivamente nel 2021 e nel 2022 come membri singoli. Tuttavia, è noto che la WWE introduce nuovamente personaggi comedi un tag team o di una stable. Parlando a “The Bam Show”, Jacobs ha espresso il desiderio di ricevere un’altra induzione insieme al suo iconico tag teamof. Le sue parole “se siamo entrambi nellaofseparatamente, meritiamo entrambi il secondo anello. Pensoche i personaggi di ...

