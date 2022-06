Israele: dopo lo scioglimento della Knesset Lapid premier (Di giovedì 30 giugno 2022) Con l'approvazione della legge ad iniziativa del governo per lo scioglimento della Knesset e della legislatura, l'attuale ministro degli Esteri Yair Lapid diventerà premier ad interim fino alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Con l'approvazionelegge ad iniziativa del governo per lolegislatura, l'attuale ministro degli Esteri Yairdiventeràad interim fino alle ...

