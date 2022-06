Infermiere aggredito per una pizza “negata” | denunciato 41enne

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro hannol’uomo che, la scorsa notte, nell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, haunche, poco prima, gli aveva negato di consumare unanel Pronto Soccorso. Si tratta di un, napoletano, già noto alle forze dell’ordine a cui vengono contestati i reati di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggravate. Nessuna prognosi per l’che ha riportato, per fortuna, solo “segni di tentativo di strangolamento”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

