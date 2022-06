GAZZETTA – Napoli Maximiano con Meret: il segnale del Granda apre le porte a De Laurentiis (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Napoli si è messo a caccia di un nuovo portiere anche perché il contratto di Ospina scade oggi e non c’è stato alcun segnale per il rinnovo. Anzi un segnale forte c’è stato quello del rinnovo di Alex Meret fino al 2027, il portiere italiano non avrebbe mai accettato di restare in azzurro se ci fosse stata la sicurezza di poter giocare titolare. Quindi sarà lui a difendere la porta degli azzurri nella prossima stagione. Ma secondo quanto scrive GAZZETTA, il Napoli segue ancora Luis Maximiano, portiere del Granada che potrebbe arrivare in azzurro per fare da secondo portiere a Meret. “Nel momento in cui Ospina firmerà con un’altra squadra, magari l’Al Nassr che gli ha sottoposto un’offerta economicamente molto vantaggiosa, scatterà la caccia a un ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilsi è messo a caccia di un nuovo portiere anche perché il contratto di Ospina scade oggi e non c’è stato alcunper il rinnovo. Anzi unforte c’è stato quello del rinnovo di Alexfino al 2027, il portiere italiano non avrebbe mai accettato di restare in azzurro se ci fosse stata la sicurezza di poter giocare titolare. Quindi sarà lui a difendere la porta degli azzurri nella prossima stagione. Ma secondo quanto scrive, ilsegue ancora Luis, portiere del Granada che potrebbe arrivare in azzurro per fare da secondo portiere a. “Nel momento in cui Ospina firmerà con un’altra squadra, magari l’Al Nassr che gli ha sottoposto un’offerta economicamente molto vantaggiosa, scatterà la caccia a un ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Affare Osimhen: De Laurentiis indagato per falso in bilancio #napoli - SiamoPartenopei : Maximiano-Napoli, Gazzetta: il Granada apre alle condizioni di Giuntoli, ecco quando si potrebbe chiudere - napolipiucom : GAZZETTA - Napoli Maximiano con Meret: il segnale del Granda apre le porte a De Laurentiis #calciomercatonapoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, con Mertens è finita: scelto Deulofeu come sostituto, ora si chiude - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, con Mertens è finita: scelto Deulofeu come sostituto, ora si chiude -