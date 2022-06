Galliani: “Ho parlato di Pessina con il procuratore. Su Petagna e Sensi…” (Di giovedì 30 giugno 2022) Adriano Galliani, CEO del Monza, ha parlato del calciomercato dei biancorossi e dell’arrivo ufficiale di Stefano Sensi. Di seguito le sue parole “Sensi supererà sicuramente le visite mediche, venerdì firmiamo e sarà un nuovo giocatore del Monza. Lui è un grande giocatore. Io avevo provato a prendere Xavi nel ‘98, l’avevo preso poi sua mamma non l’ha lasciato. Adesso arriva Sensi”. Pessina – “Se con Riso abbiamo parlato di Pessina? Forse sì – ha detto Galliani, sorridendo -. Mi piacerebbe assolutamente riaverlo, io sono legato, conosco anche la sua famiglia, è nato a Monza e cresciuto lì, poi l’ho preso al Milan nel 2015 poi è stato venduto all’Atalanta, sarebbe bello tornasse a Monza da capitano“. Petagna – “Colpo Petagna? Gli ho fatto gli auguri ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Adriano, CEO del Monza, hadel calciomercato dei biancorossi e dell’arrivo ufficiale di Stefano Sensi. Di seguito le sue parole “Sensi supererà sicuramente le visite mediche, venerdì firmiamo e sarà un nuovo giocatore del Monza. Lui è un grande giocatore. Io avevo provato a prendere Xavi nel ‘98, l’avevo preso poi sua mamma non l’ha lasciato. Adesso arriva Sensi”.– “Se con Riso abbiamodi? Forse sì – ha detto, sorridendo -. Mi piacerebbe assolutamente riaverlo, io sono legato, conosco anche la sua famiglia, è nato a Monza e cresciuto lì, poi l’ho preso al Milan nel 2015 poi è stato venduto all’Atalanta, sarebbe bello tornasse a Monza da capitano“.– “Colpo? Gli ho fatto gli auguri ...

