Fiorentina | ecco il tuo regista | è fatta per Mandragora

(Di giovedì 30 giugno 2022) Lapiazza un altro colpo sul calciomercato. Non si ferma la campagna di rafforzamento della Viola che dopo aver raggiunto un accordo per i trasferimenti di Jovic dal Real Madrid e Dodo dallo Shakthar Donetsk, ha trovato ilche mancava a Vincenzo Italiano, fresco di rinnovo. Si tratta di Rolando, centrocampista di proprietà della Juventus nell’ultima stagione in prestito al Torino, che andrà a rinforzare la mediana del tecnico che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club di Commisso. Nelle casse bianconere andranno circa 9 milioni di euro e l’intesa prevede una cessione a titolo definitivo: a sbloccare la trattativa è stata la volontà del giocatore, che ha scelto Firenze come piazza dove a provare ad affermarsi definitivamente. Una decisione non facile visto il rapporto profondo instaurato con ...

Ma dopo l'inserimento decisivo della Fiorentina su Mandragora - obiettivo ormai sfumato per il Toro ...tutti gli accordi estivi del nostro campionato IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI - ...Il tecnico viola, Vincenzo Italiano (Germogli) Per approfondire : Articolo : Calcio, il calendario della Serie A 2022 - 23 Il cammino della Fiorentina nel campionato 2022 - 23 comincia domenica 14 agosto alle 18.30 contro la Cremonese . Sono stati resi noti anticipi e posticipi ... Fiorentina, ecco gli orari ufficiali delle prime 5 giornate Seguito anche dalla Fiorentina, l'attaccante Matteo Cancellieri, che sembrava in procinto di passare al Sassuolo, è un nuovo giocatore della Lazio. Ecco il comunicato ...