(Di giovedì 30 giugno 2022) Un nuovo rapporto ha fatto trapelare ladi uscita di23. EA deve ancora rivelare al pubblico ildi quest’anno, ma si prevede che questo cambierà a luglio e si prevede che il gioco Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X uscirà a fine settembre o all’inizio di ottobre come sempre. Mentre EA non ha ancora rivelato ufficialmente il gioco o ladi uscita, un importante insider del settore è intervenuto con unadi uscita per il gioco. Il rapporto arriva da Tom Henderson, il leaker più importante del settore. Secondo Henderson, il gioco uscirà a settembre di quest’anno piuttosto che a ottobre. Più specificamente, Henderson ha disegnato il gioco per il 30 settembre 2022, che è un martedì. Naturalmente, gli abbonati a EA Play saranno in grado di giocare ...

infoitscienza : Fifa 23: svelata la data di uscita! [rumor] -

... ha espresso così il proprio entusiasmo per la scelta appena: ' Dopo aver reso il 23 il ... alcuni rumor suggeriscano che potrebbero essere proprio loro a rilevare il brand, che a partire ...Juste, Mainz 05 Nordi Mukiele, RB Leipzig22 è disponibile per Xbox One, Xbox Series S , Xbox ... ma deve essere ancorain maniera ufficiale. Continuate a seguire Tom's Hardware per tutte ...Ci potrebbero essere dei cambiamenti per quanto concerne la modalità FIFA Ultimate Team di FIFA 23. Infatti, potrebbero esserci dei ritocchi per quanto concerne le carte dei calciatori. Finora, i ...FIFA 22 annunciato il quarto team della campagna Shapeshifters che modifica il ruolo di tanti giocatori per dare creatività e imprevedibilità.