F1 | Verstappen | “Bandire Piquet non è la soluzione | Nelson non è razzista”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il leader del mondiale, Max, ha commentato la possibile decisione della Formula uno dil’ex campione brasiliano. L’ex pilota infatti ha usato un linguaggionei confronti di Lewis Hamilton e per questo la F1 starebbe pensando di escluderlo per sempre dal mondo delle monoposto.però non è d’accordo con ciò e lo spiega con le seguenti parole: “Quando bandisci le persone, in realtà non stai nemmeno aiutando la situazione, non ne stai parlando. Devi comunicare. La comunicazione è davvero importante, perché se bandisci semplicemente, questo non aiuta ciò che stai cercando di far rispettare. Stai cercando di educare le persone. Quindi è meglio parlarne”. L’olandese poi aggiunge, stando dalla parte di: “Ho passato ...