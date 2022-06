È la rendita di posizione che addormenta Napoli (in realtà l’Italia) (Di giovedì 30 giugno 2022) Gentile direttore, mi è piaciuto molto l’approfondimento che il Napolista ha dedicato al lavoro di Raffaele La Capria e ho particolarmente gradito il dibattito che ne è scaturito. È il segno della vitalità del suo giornale e dell’energia intellettuale dei tanti napoletani (a diverso titolo) che ruotano attorno al Napolista. Non la voglio tirare per le lunghe, per cui arrivo al punto. Di La Capria ho letto Ferito a morte, naturalmente, e un paio di racconti che furono pubblicati (a suo tempo) sulla rivista dell’Eni Il Gatto selvatico, uno dei quali divertentissimo perché ruotava intorno alle teorie sull’eleganza maschile elaborate da uno zio dell’autore, figura meravigliosamente napoletana per la dedizione alla speculazione pura applicata (anche) alla sartoria. Detto ciò mi preme far notare che nella Napoli addormentata ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) Gentile direttore, mi è piaciuto molto l’approfondimento che ilsta ha dedicato al lavoro di Raffaele La Capria e ho particolarmente gradito il dibattito che ne è scaturito. È il segno della vitalità del suo giornale e dell’energia intellettuale dei tanti napoletani (a diverso titolo) che ruotano attorno alsta. Non la voglio tirare per le lunghe, per cui arrivo al punto. Di La Capria ho letto Ferito a morte, naturalmente, e un paio di racconti che furono pubblicati (a suo tempo) sulla rivista dell’Eni Il Gatto selvatico, uno dei quali divertentissimo perché ruotava intorno alle teorie sull’eleganza maschile elaborate da uno zio dell’autore, figura meravigliosamente napoletana per la dedizione alla speculazione pura applicata (anche) alla sartoria. Detto ciò mi preme far notare che nellata ...

Pubblicità

napolista : È la rendita di posizione che addormenta Napoli (in realtà l’Italia) POSTA NAPOLISTA – Nella Napoli di Ferito a mo… - NickValensi9 : solo un popolo ipocrita e servile come quello italiano poteva esaltare sto completo imbecille che non ha mai combin… - DajePinoRossi : @AceaGruppo @MakerFaireRome Ma neanche ai commenti ai tweet rispondete? Fate schifo. Rendita di posizione in monopolio. Puah. - MauroCapozza : RT @FraPrincipess_: Ma non basta perché una rondine non annuncia la primavera. I partiti sono per lo più centri di potere privati e person… - discutiamo : @rocco_tanica è una stora vecchissima. Dispiace dirlo, ma la maggior parte dei tassisti pretende di fare quello che… -