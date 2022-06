Delfes Avellino | ufficiale l’ingaggio di Petrucci

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa ASDè lieta di comunicaredell’ala Niccolò. Il cestista romano si è legato per la stagione 2022/2023 alla squadra biancoverde. Ala di 198 centimetri per 86 kg, lo scorso anno ha indossato la maglia della Gemini Mestre con cui ha disputato 36 partite tra Supercoppa, stagione regolare e playoff. Nel corso della regular season ha avuto una media di 10.6 punti a partita, tirando con il 73% i liberi, il 44% da due ed il 26% da tre punti. Giocatore fisico e tecnico, viste le sue caratteristiche potrà andare a ricoprire anche il ruolo di guardia. Noto per il suo istinto offensivo, è uno degli atleti più talentuosi della Lega. Specialista del torneo cadetto, ha vinto il campionato di serie B con Cassino, Fabriano e due anni fa con la Pallacanestro Nardò. Queste le prime parole in ...

Pubblicità

SportandoIT : ASD DelFes Avellino: arriva Niccolò Petrucci - ottopagine : Basket, Vitale: 'La DelFes Avellino ha un grande obiettivo' #Avellino - zazoomblog : DelFes Avellino ecco Donato Vitale - #DelFes #Avellino #Donato #Vitale - ottopagine : Basket, DelFes Avellino: ecco il colpo nel reparto esterni del nuovo roster #Avellino - basketinside360 : SERIE B UFFICIALE - DelFes Avellino, il play è Donato Vitale - -

. Prime parole da giocatore dellaper Donato Vitale . Il play/guardia classe '98 non nasconde la prospettiva societaria con il cambio di passo per il club nel secondo anno in Serie B: 'Sono molto felice e carico per .... Donato Vitale è un nuovo giocatore della. Accordo con il campano classe '98, play/guardia di 185 centimetri per 78 chilogrammi, reduce dall'avventura con la Fidelia Torrenova. 'Nonostante la sua giovane età ha maturato già ...Donato Vitale è il playmaker dell’ASD DelFes per la stagione agonistica 2022/2023. La società avellinese e la guardia campana hanno trovato l’accordo per ..."La DelFes è lieta di annunciare l’accordo con l’ala/pivot laziale Andrea Valentini. Classe 1998, 199 centimetri per 103 kg, Valentini è cresciuto cestisticame ...