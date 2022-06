Covid e lavoro, mascherine Ffp2 raccomandate in ufficio e smart working per i fragili: ecco le nuove misure (Di giovedì 30 giugno 2022) Il protocollo prevede che il datore di lavoro fornisca 'adeguati dispositivi di protezione individuali', il cui uso 'rimane un presidio importante' nei luoghi chiusi e aperti al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 giugno 2022) Il protocollo prevede che il datore difornisca 'adeguati dispositivi di protezione individuali', il cui uso 'rimane un presidio importante' nei luoghi chiusi e aperti al ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, la bozza per il lavoro dei privati: mascherine e smart working in particolare per i fragili. Protezione con… - rtl1025 : ??#Mascherine FFp2 raccomandate in particolari contesti e per i 'fragili'. Lo prevede il 'Protocollo aggiornamento'… - Radio1Rai : #Covid Contagi in aumento e decisioni in arrivo nelle prossime ore sulla proroga della mascherina nei posti di lavo… - telodogratis : Covid e lavoro, mascherine Ffp2 e smart working: il protocollo - FnpCisl : RT @CislNazionale: #Covid, #LuigiSbarra: un risultato importante l’aggiornamento del protocollo per i luoghi di lavoro. Giusta attenzione d… -