Covid | documentato il primo caso di trasmissione del virus da un gatto a un essere umano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022) Una veterinaria è stata contagiata da unche le ha starnutito in faccia. Si tratta deldidelSars-CoV-2 da una uned è successo nel sud della Thailandia. La conferma è arrivata dallo studio dei genomi virali, pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases dai ricercatori della Prince of Songkla University. Fin dai primi mesi della pandemia era noto che i gatti potevanocontagiati dagli umani senza sviluppare gravi sintomi. Finora, però, non era stato mai dimostrato che il contagio potesse verificarsi anche nel senso opposto, cioè dall’animale all’uomo. “Sapevamo da due anni che era una delle possibilità“, commenta su Nature Angela ...