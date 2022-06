Covid | 83 274 i nuovi positivi | 59 i decessi nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 30 giugno 2022) Sono 83.274 iin Italia, su un totale di 296.030 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dai dati resi noti dal Ministero della Salute nel suo quotidiano bollettino. Isono 59 (ieri 60), con il totale delle vittime da febbraio 2020 che è pari a 168.353. Il tasso dità, ieri pari al 26,4%, sale al 28,1%. Si registra un aumento delle ospedalizzazioni, con le terapie intensive che sono 13 in più di ieri, per un totale di 261. I ricoveri ordinari sono 338 in più, per un totale di 6.592. Con 12.082casi la Lombardia è la regione con il maggior numero di contagi, seguita la Campania (+9.946), Veneto (+8.557), Lazio (+7.756) e Sicilia (+6.723). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

