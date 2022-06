Capello: ‘Dybala? Ho un dubbio’ (Di giovedì 30 giugno 2022) Fabio Capello, nel corso dell’intervista rilasciata a Il Giornale, parla di Paulo Dybala: “Questo non lo so dire, non riesco a capire... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Fabio, nel corso dell’intervista rilasciata a Il Giornale, parla di Paulo Dybala: “Questo non lo so dire, non riesco a capire...

Pubblicità

sportli26181512 : Capello: ‘Dybala? Ho un dubbio’: Fabio Capello, nel corso dell’intervista rilasciata a Il Giornale, parla di Paulo… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Capello: «Ho dubbi su Dybala, non capisco dove lo vedrei bene» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https://… - gilnar76 : Capello: «Ho dubbi su Dybala, non capisco dove lo vedrei bene» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Capello: «Ho dubbi su Dybala, non capisco dove lo vedrei bene» - - junews24com : Capello: «La Juve è pronta per vincere. Dybala? Lì non serve» -